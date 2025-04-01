Jose Mourinho derbi öncesi tek mevkiye karar veremedi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Galatasaray ile oynayacakları kupa derbisi öncesinde kalede hangi ismi tercih edeceği konusunda zorlandığı iddia edildi.

Jose Mourinho derbi öncesi tek mevkiye karar veremedi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.04.2025 - 11:35

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Jose Mourinho'nun derbide kalede hangi isme görev vereceği konusunda karar aşamasında olduğu ileri sürüldü.

Sarı lacivertli takımda du sezon 27 resmi maçta görev yapan Dominik Livakovic, 31 gol yerken, 9 karşılaşmada kalesini gole kapatmıştı.

Hırvat kalecinin ligde görev aldığı iki derbide takım, Galatasaray'a ve Beşiktaş'a yenildi.

İrfan Can Eğribayat ise 17 resmi mücadelede 17 gol yedi, 7 maçta rakiplere geçit vermedi. 

İrfan'ın eldivenleri giydiği RAMS Park'taki Galatasaray maçı 0-0 bitti.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Jose Mourinho, kale için İrfan Can Eğribayat'ı bir adım önde tutuyor ancak kupanın penaltılara gitme ihtimali de kafaları karıştırıyor. 

Çünkü İrfan Can kariyerinde bu güne kadar 4 kurtarış yaparken, Livakovic'in 13 kurtarışlık başarılı performansı dikkat çekiyor.


Etiketler: #jose mourinho #irfan can eğribayat #Dominik Livakovic

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