Mourinho, Galatasaray derbisi öncesi kadrosunu oluşturdu: Jose 11’ini belirledi
Fenerbahçe, yarın Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ı konuk edeceği derbinin hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Jose Mourinho 11’ini belirledi.
Portekizli çalıştırıcı, kaleyi İrfan Can Eğribayat’a vermeyi planlıyor. Sarı-Lacivertlilerin 3’lü savunmayla çıkacağı ve Djiku, Skriniar, Yusuf’un oynayacağı öğrenildi.
Orta sahada Fred, Szymanski ve Tadic’in forma giymesi öngörülüyor. Sağ kanatta son haftaların formda ismi Oğuz Aydın, sol çizgide ise Kostic’in görev alması bekleniyor.
Mourinho, Dzeko’yu yedek bekletip ileri uçta Talisca ile En Nesyri’yi oynatmayı düşünüyor.
Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #jose mourinho
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