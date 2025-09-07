Okan Buruk'tan Jose Mourinho açıklaması: 'Sürpriz olmadı'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, NOW TV'de Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile yolların ayrılmasını değerlendirdi.

Buruk, Mourinho'nun Benfica ile oynanacak rövanş maçı öncesi yaptığı açıklamaların ayrılıkta etkili olduğunu söyledi.

“Son hafta sürpriz olmadı. Ayrılmak istedi çünkü son haftada. Bir teknik adam olarak o açıklamaları görünce ayrılmak istediğini görüyorsunuz, o yüzden sürpriz olmadı. O açıklamaları görmeden ayrılsaydı, sürpriz olurdu.”

"Önemli bir teknik adam. Bir önceki sene biz şampiyon olduk. Fenerbahçe'yi iki kez evinde yendik. Futbolda olan şeyler bunlar ama önemli bir teknik adam. Teknik adam olarak ismini ilk 3'te sayarsınız ama eski başarısında mı, eskisi kadar iyi mi derseniz, o durumda olmadığını görüyorsunuz. O durumda olsa, zaten Türkiye'de olmayacaktı. Çok önemli bir teknik adam. Her şeyi yöneten, planlayan önemli bir teknik adamdı. Ülkemizden böyle bir teknik adam geçti. Ona karşı şampiyonluk kazanmak benim için önemli."