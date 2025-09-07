Cumhuriyet Gazetesi Logo
Okan Buruk'tan Jose Mourinho açıklaması: 'Sürpriz olmadı'

Okan Buruk'tan Jose Mourinho açıklaması: 'Sürpriz olmadı'

7.09.2025 10:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Okan Buruk'tan Jose Mourinho açıklaması: 'Sürpriz olmadı'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılmasıyla ilgili konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, NOW TV'de Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile yolların ayrılmasını değerlendirdi.

Buruk, Mourinho'nun Benfica ile oynanacak rövanş maçı öncesi yaptığı açıklamaların ayrılıkta etkili olduğunu söyledi.

“Son hafta sürpriz olmadı. Ayrılmak istedi çünkü son haftada. Bir teknik adam olarak o açıklamaları görünce ayrılmak istediğini görüyorsunuz, o yüzden sürpriz olmadı. O açıklamaları görmeden ayrılsaydı, sürpriz olurdu.”

"Önemli bir teknik adam. Bir önceki sene biz şampiyon olduk. Fenerbahçe'yi iki kez evinde yendik. Futbolda olan şeyler bunlar ama önemli bir teknik adam. Teknik adam olarak ismini ilk 3'te sayarsınız ama eski başarısında mı, eskisi kadar iyi mi derseniz, o durumda olmadığını görüyorsunuz. O durumda olsa, zaten Türkiye'de olmayacaktı. Çok önemli bir teknik adam. Her şeyi yöneten, planlayan önemli bir teknik adamdı. Ülkemizden böyle bir teknik adam geçti. Ona karşı şampiyonluk kazanmak benim için önemli."

İlgili Konular: #fenerbahçe #okan buruk #jose mourinho

İlgili Haberler

Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır sözleri!
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır sözleri! Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, Uğurcan Çakır transferi hakkında konuştu.
Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz yanıtı: 'Hiç bırakmak istemedik'
Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz yanıtı: 'Hiç bırakmak istemedik' Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu.
Okan Buruk, Hakan Çalhanoğlu transferinde son durumu açıkladı: 'Fedakarlık yaptı ama...'
Okan Buruk, Hakan Çalhanoğlu transferinde son durumu açıkladı: 'Fedakarlık yaptı ama...' Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, adı sarı-kırmızılı takımla anılan Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.