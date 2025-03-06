Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleşmişti: Fenerbahçe cephesinden kura yorumu!

Yayınlanma: 06.03.2025 - 15:38

Güncelleme: 06.03.2025 - 15:38

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşti. Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü, yayıncı kuruluşta kurayı yorumladı.

Güzel bir maç olmasını dileyen Belgü, "Hayırlı uğurlu olsun. İyi olan kazansın inşallah. Tabii ki önemli bir maç, iki takımın oynadığı her maç önemli. Güzel bir maç olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

3 kulvarda devam ettiklerini hatırlatan Hulusi Belgü, "Teknik ekibe ve futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Bizi mahcup etmiyorlar. 3 kulvarda devam ediyoruz. Bugünkü maç da çok önemli. Avrupa'yı çok önemsiyoruz. İnşallah hepsinde getirebileceğimiz en iyi yere getireceğiz Fenerbahçe'yi. Taraftarımız da bizim itici gücümüz olacak" dedi.

Kupadaki derbide de yabancı hakem talep ettiklerini aktaran Belgü, "Bizim duruşumuz çok net, çok belli. Yabancı hakemlerin tüm derbileri yönetmesinde büyük fayda görüyoruz. Türk sporunu hakem konularıyla iştigal etmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Bu maçta da oynanacak derbilerde de yabancı hakemin olmasını isteriz, destekleriz" diyerek sözlerini noktaladı.