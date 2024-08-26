Maç sonunda eleştirdi: Jose Mourinho'dan hakem ve VAR tepkisi!

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho maçın ardından konuştu. Mourinho, "Çok kötü bir hakem ve VAR kararlarına karşı oynadık" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2024 - 00:24
Maç sonunda eleştirdi: Jose Mourinho'dan hakem ve VAR tepkisi!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 5-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

"Önümüzde yaklaşık 50 maç var. 50 maç olduğu için 11 oyuncuya değil bir takıma ihtiyacınız oluyor. Aksi halde bunun altından kalkamazsınız. Takım dengeli olduktan sonra bu durumla farklı bir şekilde baş edebilirsiniz."

"ELİMİZDE 2 SZYMANSKİ DAHA OLSA..."

"Daha önce Fred'in eksikliğini söylemiştim. Ama 3 gol attığı için değil. Muhtemelen hayatı boyunca bir daha 3 gol atmayacak. Takıma kattığı dinamizm farklı."

"Elimizde 2 tane daha Szymanski olsa ikisini de oynatırdık. İlk dakikadan son dakikaya kadar çok iyi oynadı."

''ÇOK KÖTÜ HAKEM VE VAR''

"Taraftarlar İsmail Yüksek'in adını bağırdığı için mutlu oluyorum ama kaybettiğimizde takım olarak kaybediyoruz, kazandığımızda takım olarak kazanıyoruz."

"Bugün iyi bir maç çıkardık. Çok kötü bir hakem ve VAR kararlarına karşı oynadık. Bugün kazandık, bunun sebebi de takımın iyi performansıydı."


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