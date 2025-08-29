Jose Mourinho ile yollar ayrılmıştı: Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe 3 aday!

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç döneminin 8. teknik direktör ayrılığı Jose Mourinho ile yaşandı. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'yı geçemeyen Portekizli teknik adamın görevine son verildi.

Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı ise herkes tarafından merak konusu.

NTV Spor'da yer alan habere göre; sarı-lacivertlilerin listesinde 3 aday olduğu iddia ediliyor.

Fenerbahçe'nin listesinde en öne çıkan aday İsmail Kartal. 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'yi ilk kez çalıştıran İsmail Kartal 46 maçta 2.17'lik puan ortalaması tutturmuştu.

Deneyimli hoca, 2022'de ocaktan hazirana kadar Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğunda kaldı. İsmail Kartal, 2023 Temmuz'da bir kez daha takımın başına gelirken Fenerbahçe bu sezonda 99 puan topladı ve ligi 2. sırada bitirdi. Haziran 2024'te İsmail Kartal ile yollar ayrılmış ve yerine Jose Mourinho getirilmişti.

BİR DİĞER ADAY MONTELLA

Fenerbahçe'nin listesindeki bir diğer ismin ise A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin adı daha önce de İtalyan çalıştırıcıyla anılmış ancak resmiyet kazanmamıştı.

SON ADAY VOLKAN DEMİREL

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in de teknik direktörlüğe getirilebileceği konuşuluyor. Sarı-lacivertlilerin efsane ismi son olarak Bodrum FK'yi çalıştırmıştı. Kaleci olarak 2002'de başlayan Fenerbahçe kariyerini 2019'da noktalayan ve futbolu bırakan Demirel, 2019-2021 yılları arasında sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenörlük görevinde bulundu.

Volkan Demirel, Fenerbahçe'deki yardımcı antrenörlük görevinden sonra sırasıyla Karagümrük, Hatayspor ve Bodrum FK'yi çalıştırdı.