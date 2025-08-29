Sadettin Saran, Fenerbahçe'de yapacağı değişikliği açıkladı: 'Bir daha aday olamayacak'

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, NOW'a açıklamalarda bulundu.

Başkan olması durumunda kulüp tüzüğünde değişikliğe gidileceğini duyuran Saran ayrıca, "2 transfer yapacağız" diyerek çarpıcı ifadeler kullandı. Saran'ın açıklamaları şöyle:

"Tüzükte bir değişikliğe gideceğiz, 3 sene şampiyon yapamayan başkan aday olamaz. Şampiyon yapan başkan da 6 seneden fazla kalamaz, böyle bir çalışmamız var. Ben olağanüstü kongrede kazanırsam bu benim için 1.5 sene.

Dolayısıyla 1.5 senede şampiyon yapamazsam kalmayacağım. 'Ben bahane üretmeye karşıyım, bu zayıflık' dedim, 'Bu takım benim değildi, ben yapmadım bu takımı' gibi şeylerin arkasına sığınmayacağım. Biz hep beraber şampiyon yapmak için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız.

Acil iki transfer yapacağız. Biri Fenerbahçe ruhu, birisi Kadıköy cehennemi. Bunları geri getireceğiz."