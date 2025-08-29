Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.08.2025 11:30:00
Jose Mourinho'nun en kısa serüveni Fenerbahçe!

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Portekizli teknik adam, sarı-lacivertlilerin başında 62 maça çıkarak kariyerindeki en kısa süreli görevini yaşadı.

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

1 Temmuz 2024'te göreve başlayan Portekizli teknik adam, sarı-lacivertlilerin başında 62 resmi maça çıktı.

Bu istatistikle birlikte Jose Mourinho'nun kariyerinde en kısa süre görev yaptığı takım Fenerbahçe oldu.

Mourinho'nun görev aldığı takımların başında çıktığı maç sayıları şöyle:

Fenerbahçe: 62 maç

Tottenham: 86 maç

Porto: 100 maç

Inter: 108 maç

Roma: 113 maç

Manchester United: 151 maç

Real Madrid: 178 maç

Chelsea: 328 maç

