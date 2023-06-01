Jose Mourinho İngiliz hakeme ateş püskürdü: 'Sen bir rezilsin'

Yayınlanma: 01.06.2023 - 15:24

Güncelleme: 01.06.2023 - 15:26

UEFA Avurpa Ligi finalinde penaltı atışlarında kupayı Sevilla'ya kaptıran Roma'da teknik direktör Jose Mourinho maçın bitimiyle çılgına döndü.

Potekizli hoca, karşılaşmanın ardından stadın otoparkında hakem Anthony Taylor'a tepki gösterdi.

MOURINHO'DAN ANTHONY TAYLOR'A TEPKİ

İngiliz hakeme bağıran Mourinho, "Sen bir rezilsin. Sen bir rezilsin. Rosetti (UEFA Hakem Komitesi Başkanı) bile penaltı olmadığını söyledi ama sen söyleyemedin" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan olayın görüntüleri gündem oldu.