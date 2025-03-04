Jose Mourinho kariyerinde bir ilkin peşinde: Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşırsa...

Yayınlanma: 04.03.2025 - 16:19

Güncelleme: 04.03.2025 - 16:20

Jose Mourinho kariyerinde bir ilki başarmanın peşinde. Portekizli teknik direktör kariyerinde 8 lig şampiyonluğu yaşadı. Bunların ortak özelliği, Mourinho yönetimindeki takımların sezon başında ele geçirdiği liderliği sezon sonuna kadar bırakmaması oldu.

Fenerbahçe'de ise durum farklı. Sarı-lacivertliler bu sezon ilk sıraya yükselemedi.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE TEK KALDI

Galatasaray sezonun ilk yarısını 8 puan farkla lider tamamlasa da geride kalan 7 haftada fark yarıya inerek 4 puana düştü.

Ezeli rakiplerin son dönemdeki form durumu da birbirinden çok farklı. Süper Lig'de 0-0 biten derbinin ardından Galatasaray, Kasımpaşa karşısında da 2 puan kaybetti. Sarı-kırmızılılar son 4 resmi maçında berabere kalırken, son 6 resmi maçının yalnızca 1'ini kazanabildi.

Fenerbahçe ise son 9 lig maçının 8'ini kazandı. Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden tek Türk takımı. İki takım da sezonun kalan bölümünde 11 maça çıkacak.

KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞAYABİLİR

NTV Spor'un haberine göre, Jose Mourinho Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıması halinde, kariyerinde ilk kez geriden gelerek mutlu sona ulaşacak.

Portekizli teknik direktör, Porto ile 2, Chelsea ile 3, Inter ile 2 ve Real Madrid ile 1 lig şampiyonluğu yaşadı.

Mourinho'nun görkemli kariyerindeki toplam kupa sayısı ise 2'si Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olmak üzere 26.

62 yaşındaki teknik direktör ayrıca UEFA'nın 3 turnuvasını da kazanmayı başaran tek isim.

Porto ve Inter ile Devler Ligi'ni kazanan Mourinho, Manchester United ile Avrupa Ligi, Roma ile Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı.