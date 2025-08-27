'Kendisini şahsen tanımıyorum' demişti: Hamdi Akın'dan Jose Mourinho'ya yanıt!

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Benfica maçı öncesi Jose Mourinho'nun sözleri hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Hamdi Akın, Jose Mourinho'nun, "Kendisini şahsen tanımıyorum. Kulübün ve takımın oyununu etkilemeyecek. Kulüp yapısı çerçevesinde kendisinin konumunu güçlendirebilir ama ismini bile bilmiyorum" sözlerine yanıt verdi.

Ekol TV'ye konuşan Akın, "Mourinho'nun açıklamalarını ben hiçbir şekilde üzerime almadım. Mourinho, beni çok iyi tanır. Başkan yardımcısı değilim, asbaşkanım; sorunun muhatabı ben değilim. Kaldı ki biz birbirimizi iyi tanırız" cevabını verdi.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Benfica mücadelesi öncesi yaptığı değerlendirmede Portekiz temsilcisinin abartılacak bir takım olmadığını söylemişti:

"Her şey olur. Her şey olabilir. Çok rahatlıkla geçebiliriz. Niye geçmeyelim! Ne var ki Benfica'da. Gördünüz işte burada. Çok da önemli bir takım değil. Çok kafa kafaya bir maç olacağını düşünüyorum, çok kafa kafaya..."

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ise kendisine yöneltilen sorular üzerine, Benfica maçıyla ilgili yapılan yorumların takımı etkilemeyeceğini ifade etti:

"Yarınki maçın kolay veya zor olduğuna dair verdiği demeçler, kendisini şahsen tanımıyorum. Kulübün ve takımın oyununu etkilemeyecek. Kulüp yapısı çerçevesinde kendisinin konumunu güçlendirebilir ama ismini bile bilmiyorum."