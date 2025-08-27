Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Kendisini şahsen tanımıyorum' demişti: Hamdi Akın'dan Jose Mourinho'ya yanıt!

'Kendisini şahsen tanımıyorum' demişti: Hamdi Akın'dan Jose Mourinho'ya yanıt!

27.08.2025 15:53:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
'Kendisini şahsen tanımıyorum' demişti: Hamdi Akın'dan Jose Mourinho'ya yanıt!

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Hamdi Akın, sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jose Mourino'nun kendisi hakkındaki sözlerine yanıt verdi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Benfica maçı öncesi Jose Mourinho'nun sözleri hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Hamdi Akın, Jose Mourinho'nun, "Kendisini şahsen tanımıyorum. Kulübün ve takımın oyununu etkilemeyecek. Kulüp yapısı çerçevesinde kendisinin konumunu güçlendirebilir ama ismini bile bilmiyorum" sözlerine yanıt verdi.

Ekol TV'ye konuşan Akın, "Mourinho'nun açıklamalarını ben hiçbir şekilde üzerime almadım. Mourinho, beni çok iyi tanır. Başkan yardımcısı değilim, asbaşkanım; sorunun muhatabı ben değilim. Kaldı ki biz birbirimizi iyi tanırız" cevabını verdi.

Image

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Benfica mücadelesi öncesi yaptığı değerlendirmede Portekiz temsilcisinin abartılacak bir takım olmadığını söylemişti:

"Her şey olur. Her şey olabilir. Çok rahatlıkla geçebiliriz. Niye geçmeyelim! Ne var ki Benfica'da. Gördünüz işte burada. Çok da önemli bir takım değil. Çok kafa kafaya bir maç olacağını düşünüyorum, çok kafa kafaya..."

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ise kendisine yöneltilen sorular üzerine, Benfica maçıyla ilgili yapılan yorumların takımı etkilemeyeceğini ifade etti:

"Yarınki maçın kolay veya zor olduğuna dair verdiği demeçler, kendisini şahsen tanımıyorum. Kulübün ve takımın oyununu etkilemeyecek. Kulüp yapısı çerçevesinde kendisinin konumunu güçlendirebilir ama ismini bile bilmiyorum."

İlgili Konular: #fenerbahçe #jose mourinho #Hamdi Alkan

İlgili Haberler

Maça saatler kala... Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye mesaj!
Maça saatler kala... Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye mesaj! Benfica forması giyen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maç öncesi Fenerbahçeli yöneticilere mesaj yolladığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe maçı öncesi... Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu iddialarına yanıt!
Fenerbahçe maçı öncesi... Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu iddialarına yanıt! UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında çarşamba günü temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk edecek Benfica'da teknik direktör Bruno Lage, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de hedef Şampiyonlar Ligi: Benfica deplasmanında tur vizesi arıyor!
Fenerbahçe'de hedef Şampiyonlar Ligi: Benfica deplasmanında tur vizesi arıyor! Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında deplasmanda Benfica ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.