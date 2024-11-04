Jose Mourinho o pozisyonu paylaştı: 'İzleyin ve gülün'

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Teknik Direktör Jose Mourinho, maçın ardından sarı-lacivertli takımın penaltı beklediği pozisyonu sosyal medya hesabından paylaştı.

Jose Mourinho o pozisyonu paylaştı: 'İzleyin ve gülün'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2024 - 10:35

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçında penaltı beklediği pozisyonu Instagram hesabından paylaştı.

Paylaşımı, "İzleyin ve gülün. Eğer beğendiyseniz bütün maçı izleyin çünkü komedi bu pozisyonla bitmedi" ifadelerini kullandı.

INSTAGRAM'A KOYACAĞIM DEMİŞTİ

Jose Mourinho, maç sonu yaptığı açıklamada, "Belirtmiş olduğum gibi yurt dışında çok fazla insan Türk ligini izlemiyorlar. Londra'da muhtemelen bir tek oğlum izliyordur Türkiye ligi maçlarını. Ama ben bu pozisyonu instagram'a koyacağım. Çok fazla olmasa da yaklaşık 5 milyondan fazla izlenecektir o pozisyon. Türkiye liginin ne olduğunu göreceklerdir" ifadelerinde bulunmuştu.

Morinho'nun paylaşımı şu şekilde:


Etiketler: #jose mourinho #fenerbahçe #trabzonspor

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