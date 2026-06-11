Jose Mourinho resmen Real Madrid'de! Sözleşme ayrıntıları belli oldu...

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu resmen duyurdu.

Yapılan açıklamada 63 yaşındaki teknik direktör ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

REAL MADRID'DE JOSE MOURINHO DÖNEMİ

Portekizli çalıştırıcı, 13 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampının ilk gününde görevine başlayacak.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, "Real Madrid Kulübü Yönetim Kurulu, bugün 11 Haziran Perşembe günü Florentino Pérez başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda, José Mourinho'nun 30 Haziran 2029 tarihine kadar geçerli olmak üzere önümüzdeki üç sezon için A takım teknik direktörü olarak atanmasına karar vermiştir. Jose Mourinho, sezon öncesi hazırlıkların başlayacağı 13 Temmuz tarihinde Real Madrid'deki görevine başlayacaktır" ifadelerine yer verildi.