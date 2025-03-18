Jose Mourinho şampiyonluğa inanıyor fakat... Süper Lig'de dikkat çeken istatistik!

Yayınlanma: 18.03.2025 - 09:36

Güncelleme: 18.03.2025 - 09:36

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor beraberliği sonrası şampiyonluk şanslarının devam ettiğini vurguladı. Ancak Süper Lig tarihine bakıldığında, durumun pek de iç açıcı olmadığı görülüyor.

TARİHSEL DEZAVANTAJ

Nefes Gazetesi'nin haberine göre, Süper Lig'in 2000'li yıllarında, 27. hafta itibarıyla 6 puan farkla lider olan takımların büyük çoğunluğu sezon sonunda şampiyonluğa ulaştı. Tek istisna, 2018-19 sezonunda yaşandı.

O dönemde Başakşehir, 6 puan önde olduğu Galatasaray'a şampiyonluğu kaptırmıştı. Ancak o sezon Galatasaray, 33. haftada Başakşehir'i mağlup ederek hem aradaki farkı kapattı hem de ikili averaj üstünlüğünü ele geçirdi. Bu sezon ise Fenerbahçe'nin, Galatasaray ile oynayacağı bir lig maçı bulunmuyor.

19 TAKIMDA DA FARKLI DEĞİL

Süper Lig'in 19 takımla oynandığı son sezon olan 2022-23'te de tablo değişmedi. O sezon 27. hafta itibarıyla Galatasaray, Fenerbahçe'ye 6 puan fark atmış ve sezon sonunda da bu üstünlüğünü koruyarak şampiyon olmuştu.

GERİDEN GELENLER AZINLIKTA

2000'li yıllarda, 27. haftadan sonra şampiyonluk yarışında geriden gelip ipi göğüsleyen takımların sayısı oldukça az.

2019-20'de Başakşehir, Trabzonspor'un 2 puanlık üstünlüğünü aşarak şampiyon oldu. 2014-15'te ise Galatasaray, Fenerbahçe'nin 1 puan önüne geçerek kupayı kaldırdı. 2010-11 sezonunda da Fenerbahçe, Trabzonspor ile aynı puandayken sezonu lider tamamladı.

Her ne kadar Mourinho "Şampiyonluk şansımız sürüyor" dese de Süper Lig tarihindeki istatistikler, Fenerbahçe'nin işinin zor olduğunu gösteriyor.