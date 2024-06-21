Jose Mourinho'dan Dzeko kararı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yıldız futbolcu Edin Dzeko ile ilgili kararını verdiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2024 - 11:32
Jose Mourinho'dan Dzeko kararı!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Edin Dzeko'yu birinci forvet olarak düşünmediği iddia edildi.

Sabah'ta yer habere göre, ileri uçta güçlü ve hızlı bir forvet isteyen Mourinho, 38 yaşındaki yıldızı yedekte tutmayı planlıyor. Bosnalı, kararını bildirecek.

SEVILLA'NIN KAPISI ÇALINACAK

Bu arada Batshuayi'nin takımdan ayrılmasıyla yeni golcü için çalışmalarına hız veren Kanarya, transfer listesini oluşturdu. Listedeki futbolculardan birinin Sevilla'da oynayan Youssef En-Nesyri olduğu iddia edildi. Takımıyla 1 yıl sözleşmesi kalan Faslı santrfor için yakın zamanda girişimlerde bulunulacak.


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