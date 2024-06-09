Aziz Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklama: 'Ali Koç ve arkadaşları...'

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, seçimler sonrası ilk açıklamasını yaptı. Aziz Yıldırım açıklamasında; "Hepinize teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık. Ali Koç ve yanındaki arkadaşları inşallah Fenerbahçe'yi şampiyon yapar" dedi.

AA
Yayınlanma: 09.06.2024 - 19:24
Aziz Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklama: 'Ali Koç ve arkadaşları...'
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Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen seçimin ardından oyların sayılması sırasında başkan adaylarından Ali Koç tezahüratlar eşliğinde sahaya çıktı.

Bu sırada başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesindeki isimlerden Savaş Adalet, Ali Koç'la kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Ali Koç, Aziz Yıldırım ve yönetim listesinde yer alan isimlerin bulunduğu odaya giderek Yıldırım'la bir araya geldi. Yıldırım ve ekibi, Ali Koç'u tebrik etti.

Bu anların görüntüleri stadyumdaki dev ekranlara yansıtılırken tribünlerde yer alan sarı-lacivertliler "İki başkan el ele, hep beraber tribüne" tezahüratları yaptı. Tribünlerin isteğine kayıtsız kalmayan Ali Koç ve Aziz Yıldırım birlikte kürsüye geldi.

"ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERİRİZ"

???????Kürsüde kısa bir konuşma yapan Yıldırım, kongreye katılan üyelere teşekkür ederek şunları söyledi:

"Sevgili Fenerbahçeliler. Bugün Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık. Yol haritasını çizdik. İnşallah Sayın Ali Koç ve yanındaki arkadaşları, bu harita doğrultusunda bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz. Hepinizi seviyorum, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz."


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