Jose Mourinho'dan flaş sakatlık açıklaması: 'Muhtemelen sezonu kapattı'

Yayınlanma: 15.12.2024 - 21:50

Güncelleme: 15.12.2024 - 21:50

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'i Edin Dzeko ve En-Nesyri'nin (2) golleriye 3-1 yendi Sarı lacivertliler puanını 35 yaptı ve Galatasaray'ın Trabzonspor'u konuk ettiği hafta farkı 3'e indirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho karşılaşmanın ardından şu ifadeleri kullandı:

"Zor bir maç oldu hatta dramatik bile oldu. Baskıyı çok arttırdığımız dönemde golü attık. Rakip oyunun temposunu düşürmeye çalıştı. İkinci yarı 10 kişiye karşı oynadık ama yapmış olduğumuz defans hatasından golü yaptık. Çok fazla top kaybı yaptık. Rakip çok fazla vakit geçiriyordu. Becao muhtemelen sezonu kapattı. Özgüvenimizi yükseltmemize izin vermediler. Amacımız daha da baskılı oynamaktı. Yaptığımız hatadan golü yedik. Topu istediğimiz gibi çeviremedik. Değişiklikler birazcık dramatik oldu. Rakip çok vakit geçiriyordu. Kalecileri genç ama bu tarz vakit geçirmeleri çok yaptı. Risk alarak değişiklikleri erken yaptık. Becao, sezonun geri kalanında oynayamayacak maalesef. 10'a 10 olduktan sonra Tadic sağ bek, Müldür stoper oynadı. Takımdan iyi oyun beklemedik. Çok fazla baskı, gerginlik ve üzüntü içeren bir maçtı. En önemlisi galip gelmekti. Bu galibiyeti çok iyi bir arkadaşıma, Samet Akaydin'e armağan ediyorum."