Jose Mourinho'dan flaş tepki!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2024 - 15:50
Jose Mourinho'dan flaş tepki!
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı basın mensuplarının sorularına sert tepki verdi.

'SORULARINIZ UZUN'

Sorulan soruların uzun olmasına tepki gösteren Mourinho, "Burada sorulan sorular çok uzun. Bir soru için çok konuşulduğunu düşünüyorum. Sorular kısa olmalı ki daha fazla soru sorulsun ve daha fazla cevap alınabilsin" dedi.

Öte yandan tecrübeli teknik adamın, "20 yıllık kariyerimde yaptığım en uzun basın toplantısı oldu" sözlerine karşılık, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Türkiye'ye hoş geldin" dedi.


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