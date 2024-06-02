Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Robert Lewandowski'den transfer iddialarına yanıt!

Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, iddialara ilişkin konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2024 - 21:38
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Robert Lewandowski'den transfer iddialarına yanıt!
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Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili gelen bir soruya yanıt verdi.

Polonyalı yıldızın adı, sarı-lacivertli takımla anılıyordu. Lewandowski, Fenerbahçe'nin kendisiyle iletişime geçmediğini söyledi.

"FENERBAHÇE BENİMLE İLETİŞİME GEÇMEDİ"

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Lewandowski, "Fenerbahçe benimle iletişime geçmedi. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki golcünün Barcelona ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Lewandowski, Barcelona formasıyla toplamda 95 maça çıktı ve 59 gol, 17 asist yaptı.


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