Jose Mourinho'dan gönderme: 'Haksız işten çıkarılmalara rağmen büyüyorum'

Roma ile yollarını ayıran Jose Mourinho, takımın sahibi Dan Friedkin'e gönderme dolu açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 15:55
Jose Mourinho'dan gönderme: 'Haksız işten çıkarılmalara rağmen büyüyorum'
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Roma ile sezona istediği gibi başlayamayan ve karşılıklı şekilde yollarını ayıran Jose Mourinho katıldığı bir programda takımın sahibi Dan Friedkin'e göndermelerde bulundu.

Şampiyonlar Ligi son 32 turu için katıldığı programda konuşan Jose Mourinho, "Avrupa kupaları, özellikle de dünya takvimindeki belki de en önemli müsabaka olan Şampiyonlar Ligi başlamak üzere ama final bölümünde ben olamayacağım çünkü elendim ama 'futbolu bilmeyen biri tarafından elendim. Hayat bu, iniş ve çıkışlarla dolu ve beklenmedik ve haksız işten çıkarılmalara rağmen büyüyorum. Ancak bu UEFA maçlarına daha büyük bir şevk ve güvenle geri döneceğim" ifadelerini kullandı.

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Mourinho'nun görevden alınması 16 Ocak'ta aniden ortaya çıkan bir yıldırım gibi gerçekleşti. Dan Friedkin San Siro'da Milan'a karşı aldıkları yenilginin ardından Jose Mourinho ile yollarını ayırdı.

Mourinho'nun hangi takıma gideceği tam olarak belli değilken şimdiden birçok söylentinin odağında yer alıyor. En güçlü iddia ise, önümüzdeki birkaç saat içinde Thomas Tuchel'i görevden alabilecek Bayern Münih. Mourinho, Avrupa'da kalmayı tercih etse bile her zaman Suudi Arabistan'dan da fazlasıyla talibi var.


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