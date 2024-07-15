Jose Mourinho'dan İspanya paylaşımı: 'En iyi takım kazandı'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, EURO2024'ü en iyi takımın kazandığını söyledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İspanya'nın şampiyonluğu ile biten EURO2024 sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Real Madrid'den çalıştırdığı isimlerle fotoğrafını paylaşan Mourinho, "2024 Şampiyonlar Ligi şampiyonunun kaptanı Nacho ve EURO 2024 şampiyonunun kaptanı Morata. Bu iki oyuncuya da henüz akademideyken forma veren teknik direktöre tebrikler. Aynı teknik direktör, akademideki Dani Carvajal'in nasıl bir oyuncu olduğunu anlayamamıştı" ifadelerini kullandı.
İspanya'nın turnuvayı kazanmayı hak ettiğini söyleyen Mourinho, "Harika bir iş çıkardığı için De La Fuente'ye tebrikler. En iyi takım kazandı" sözlerini sarf etti.
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