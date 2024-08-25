Jose Mourinho'dan kadro yanıtı: 'Ferdi'nin yerine sol bekte...'
Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç öncesi konuştu. Mourinho, kadro tercihine ilişkin, "Bugün Ferdi'nin yerine sol bekte Jayden oynayacak" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Sözlerine Daum'un ailesine başsağlığı dileyerek başlayan Mourinho, "Daum'un ailesine başsağlığı diliyorum. Kendisi bu kulüpte tarihe geçmiş bir teknik direktör" dedi.
"RİZESPOR LİGDEKİ EN İYİ TAKIM"
İlk 11 ile ilgili konuşan Mourinho, "Bugün Ferdi'nin yerine sol bekte Jayden oynayacak. O kendini iki pozisyonda da rahat hissediyor. Tabii ki kalite olarak ikisi farklı oyuncular" ifadelerini kullandı.
Rizespor'un ligdeki en iyi takım olduğunu söyleyen Portekizli çalıştııcı, "Türkiye'deki rakiplerimizin maçlarını olabildiğince fazla izlemeye çalıştım. Rizespor benim ligde gördüğüm en iyi takım. En iyi dinamiklere sahip olan takım. Çok iyi baskı yapıyorlar ve tehlikeli kontrataklar yakalıyorlar. İyi bir takımla oynayacağız" yorumunu yaptı.
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