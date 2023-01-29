Jose Mourinho'dan Kim Min-Jae itirafı!

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 13:38

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 13:38

İtalya Serie A ekibi Roma'nın başında olan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Napoli'nin Fenerbahçe'den sezon başı transfer ettiği futbolcu Kim Min-Jae hakkında çarpıcı sözler kullandı.

Portekizli çalıştırıcı, Tottenham Hotspur'u çalıştırırken Kim Min-Jae için 5 milyon Euro'luk teklif yaptıklarını ancak o dönemde Güney Koreli stoperin takımı Beijing Guoan'ın 10 milyon Euro istediğini söyledi.

Jose Mourinho

Mourinho o dönemi şöyle açıkladı: "Tottenham'dayken Kim Min Jae'nin transfer edilmesini istedim. Hatta görüntülü konuştuk. 5 milyon Euro teklif etmiştik, 10 milyon Euro istediler. Tottenham o dönem bunu ödeyemedi ve bakın şimdi Kim nerede? En üst seviyeye çıktı."

FENERBAHÇE'YE 18 MİLYON EURO KAZANDIRDI!

2021 yazında Kim Min-Jae Çin'in BJ Guoan takımından Fenerbahçe'ye 3 Milyon Euro'ya transfer oldu.

Kim Min-Jae

Sarı-lacivertlilerle toplamda 40 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu sezonun tamamlanmasıyla birlikte transfer gündeminin en çok konuşulan ismi olmuştu.

Adı Rennes ile de geçen Kim Min-Jae, kararını Napoli'den yana kullanırken Fenerbahçe'ye 18 Milyon Euro kazandırdı.



