Jose Mourinho'dan Kim Min-Jae itirafı!
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Tottenham'ı çalıştırırken Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'yi transfer etmeye çalıştıklarını ancak bütçelerinin yetmediğini açıkladı.
İtalya Serie A ekibi Roma'nın başında olan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Napoli'nin Fenerbahçe'den sezon başı transfer ettiği futbolcu Kim Min-Jae hakkında çarpıcı sözler kullandı.
Portekizli çalıştırıcı, Tottenham Hotspur'u çalıştırırken Kim Min-Jae için 5 milyon Euro'luk teklif yaptıklarını ancak o dönemde Güney Koreli stoperin takımı Beijing Guoan'ın 10 milyon Euro istediğini söyledi.
Jose Mourinho
Mourinho o dönemi şöyle açıkladı: "Tottenham'dayken Kim Min Jae'nin transfer edilmesini istedim. Hatta görüntülü konuştuk. 5 milyon Euro teklif etmiştik, 10 milyon Euro istediler. Tottenham o dönem bunu ödeyemedi ve bakın şimdi Kim nerede? En üst seviyeye çıktı."
FENERBAHÇE'YE 18 MİLYON EURO KAZANDIRDI!
2021 yazında Kim Min-Jae Çin'in BJ Guoan takımından Fenerbahçe'ye 3 Milyon Euro'ya transfer oldu.
Kim Min-Jae
Sarı-lacivertlilerle toplamda 40 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu sezonun tamamlanmasıyla birlikte transfer gündeminin en çok konuşulan ismi olmuştu.
Adı Rennes ile de geçen Kim Min-Jae, kararını Napoli'den yana kullanırken Fenerbahçe'ye 18 Milyon Euro kazandırdı.
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