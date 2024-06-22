Jose Mourinho'dan Ryan Kent kararı!

Yayınlanma: 22.06.2024 - 15:27

Güncelleme: 22.06.2024 - 15:27

Yeni bir yapılanmaya gidecek Fenerbahçe'de gelecekler kadar ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre, Sarı-lacivertli ekipte ilk yolcu Ryan Kent olacak.

MOURINHO'DAN OLUMSUZ RAPOR

Jose Mourinho, geçen sezonun ikinci yarısında listeye giremeyen İngiliz oyuncu için olumsuz rapor verdi.

2027'ye kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki kanat, bonservisi eline verilerek gönderilecek.