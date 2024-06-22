Sözleşme yenilememişti: Fenerbahçe'de hedef Hollandalı yıldız!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Hollandalı yıldız Memphis Depay ile ilgilendiği iddia edildi.
Jose Mourinho önderliğinde yaz transfer dönemi çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, yıldız golcüyü radarına aldı.
İspanyol basınından TodoFichajes'in haberine göre; hücum hattını güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertli ekip, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Memphis Depay'ı transfer etmek istiyor.
Ayrıca haberin devamında Barcelona'dan transfer olduğundan beri Atletico'da en yüksek maaş alanlardan biri olan Depay'ın maliyetinden ötürü yeni bir kulüp bulmasının kolay olmadığı aktarıldı.
Daha önce Fransa'dan Lyon ve İspanya'dan Girona'nın da oyuncu için girişmde bulunduğu ancak görüşmelerin tıkandığı kaydedildi.
KARARINI VERECEK
30 yaşındaki Hollandalı futbolcu ve menajerinin EURO 2024'ten sonra nihai kararını vermesi bekleniyor.
DEPAY'IN PERFORMANSI
1.78'lik tecrübeli santrfor, geçtiğimiz sezon takımı ile çıktığı 31 maçta; 9 gol atarken, 2 de asist yaptı.
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