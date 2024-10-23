Jose Mourinho'dan sakatlık açıklaması: 'Sezonu kapattı'

Yayınlanma: 23.10.2024 - 15:49

Güncelleme: 23.10.2024 - 15:49

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik direktör, sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin son durumu ile ilgili de konuştu.

Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

-Soru: "Manchester United, Fenerbahçe'den neden çekinmeli?"

Jose Mourinho: "Manchester United'ın teknik direktörü değilim, onların da korkması için bir sebep görmüyorum. Onlar da maçın kolay maç olmayacağını biliyordur. Zor bir maç olacağını biliyorlardır ve maksimum güçle buraya gelecekler. West Ham United maçı için rotasyon yapmayacaklardır. Ben de bunu yapacağım."

"SİZİN DÜŞÜNCENİZ"

-Soru: "Sezon başı yapılan transferlere rağmen Fenerbahçe geçen sezona göre daha yavaş oynuyor. Ne söylemek istersiniz?"

Jose Mourinho: "Sizin düşünceniz bu, saygı duyuyorum."

MANCHESTER UNITED'A GÖNDERME

-Soru: "Manchester United'da sizden sonra neler oldu?"

Jose Mourinho: "Bunu düşünmek için 1 dakikamı bile vermedim. Onlar için en iyisini diledim. Şu anda harika değillerse bile, bu beni mutlu etmiyor. Onları düşünecek vaktim yok. Ben oradayken nelerin olduğunu, nelerin olmadığını düşünmek anlamsız. Onlar Erik ten Hag'a desteklerini ve güvenlerini gösteriyorlar. Hocalarının ve takımlarının değişebileceğine inanıyorlar. Benim dönemimle fark bu. Biz Avrupa'yı kazandık, Manchester City puan cezası alırsa şampiyon olabilir. O zaman da bana bonus ve madalya vermeleri gerekir.

"MANCHESTER UNITED VE TOTTENHAM FAVORİ"

Jose Mourinho: "Avrupa'da Manchester United kazanamadı ama kaybetmedi de. Yeni formatı herkes anlamaya çalışıyor. Porto'ya karşı deplasmanda oynamak kolay değil. Twente'ye karşı biz de oynadık. Old Trafford'da herkes kazanmalarını bekler. Manchester United'ın yüksek bir potansiyeli var. İki beraberlik onları favori yapmaz ama kötü de etkilemez. 8 maçın 4'ünü kaybetseler bile, kalan 4 maçı kazanarak 12 puanla kolayca üst tura çıkabilirler. Bu turnuvada Manchester United ve Tottenham'ın favori olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Premier Lig çok farklı ve biz en güçlü adaylardan biriyle oynayacağız."

"BELKİ DE SOL BEKE SZYMANSKI!"

-Soru: "Geçen maçta kimlerin oynayıp, oynamayacağını söyledi. Bu kez de bilgi verebilir mi?"

Jose Mourinho: "Sol bek için belki de televizyondaki uzmanlardan tavsiye alırım. O uzmanların her şeye çözümü var. Eğer sizin tavsiyelerinizi alırsam korunmuş olurum. Szymanski olabilir, kendisi solak ve hızlı bir oyuncu. Belirtilmiş olduğu gibi gol de atamıyor. Uzman bu şekilde tavsiye ederse Szymanski'yi koyarız."

"FERGUSON İLE HARİKA İLİŞKİM VAR"

Jose Mourinho: "Sir Alex Ferguson ile harika ilişkim var. Belgeselim çıktığında saygımın nedenini göreceksiniz. Kulüpteki elçi rolünü kaybetmesinin bir önemi yok. Onun rolü elçi rolünden ve birkaç pounddan daha değerli. Herkes onu seviyor ve saygı duyuyor."

Jose Mourinho: "Manchester United'ın transferleriyle ilgili cevap veremem. Onlara başarılar diliyorum. Futbolun doğası gereği onlarla karşılaşacağız ve ben kazanmak istiyorum. Manchester United'ın durumuna güldüğümü ve akıl oyunlarımı yaptığımı düşünüyor olabilirsiniz. Onları analiz ettik ve gerçekten iyi takımlar. En yakın zamanda başarıya ulaşacaklardır. Umarım yakın zamanda olur. Umarım bir gün İngiltere'ye gidersem, o zamandan önce başarılı olurlar. Şu an onlara karşı bir duygum yok."

"SEZONU KAPATTI"

Jose Mourinho: "Porto, Chelsea, Real Madrid gibi büyük takımlarla Manchester United'a rakip oldum. İki takımı kıyaslarsak, arada büyük bir boşluk ve fark var. Biz de bunu kapatmak için çalışacağız."

Jose Mourinho: "Jayden Oosterwolde bence sezonu kapattı. Mayıs ayı başında 1-2 maç oynamak için dönerse, sürpriz olur."

"MEDYA HERKESE ADİL OLMALI"

Jose Mourinho: "Önemli pozisyonların tekrarını gösterin. Amrabat'ın penaltı olmayan pozisyonunu 12 kere göstermesinler, son dakikadaki faulün tekrarını göstersinler. Ortada bir sistem varsa medya bunun dışında kalmalı ve herkese adil olmalı."