Jose Mourinho'dan sözleşme yanıtı: 'Bir sene kontratım var ama...'

Yayınlanma: 05.03.2025 - 14:31

Güncelleme: 05.03.2025 - 14:31

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve milli stoper Çağlar Söyüncü, Rangers ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı öncesi basın toplantısında konuşuyor.

Mourinho ve Çağlar'ın açıklamaları şu şekilde:

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: "ÜÇ KUPAYA DA TALİBİZ"

"Güçlü bir takımla oynayacağız ama biz de çok güçlüyüz. Hocamız maçla ilgili gerekenleri bize anlattı. Son zamanlarda takım halinde iyi işler yapıyoruz. Çok iyi bir çıkışımız var. Taraftarın desteğiyle inşallah iyi bir skor alacağız.

Milan Skriniar'ın gelmesiyle daha da iyi bir savunma olduk. Çok iyi bir takım ruhu var. Son 3 maçta ilk yarılarda rakiplere şut şansı vermedik. Bunu stoper olarak değil, takım halinde yapıyoruz. Hep birlikte iyi savunma yapıyoruz, hocamız da bunu istiyor.

Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Daha fazla oynamaya çalışıyorum. Fenerbahçe'yi ve ülkemizi seviyoruz. Hocamız şans verdiği sürece, oynamaya hazırım.

Fenerbahçe olarak 3 kupaya talibiz. Zaten hocamızın kupalarını söylemeye gerek yok. Geldiği günden beri bütün kupaları istediğini söyledi. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz, buna gücümüz var ve inanıyoruz."

"SAHA DIŞINDA BİR ZORLUK YAŞAMADIK"

-"Saha dışında birçok şeyle uğraştınız, bu sizi ekstra motive etti mi?"

Jose Mourinho: "Saha içinde zorluklarla karşılaştık, rakiplere saygı duyduk. Zorluklar da yaşadık. 18 maçtır yenilmeme sebebimiz, zorluklarla mücadele etmek. Saha dışında bir zorluk yaşamadık."

"KONTRATIM 1 SENE AMA..."

-"Fenerbahçe'nin tüm branşlarda başarı projesine inanıyor musunuz ve bu projede uzun yıllar yer alacak mısınız?"

Jose Mourinho: "Zeljko Obradovic büyük bir antrenör. Çok büyük bir kişilik, ben de başka takımlarda onun başarısını hissediyordum. Maçlara gittikçe Sarunas Jasikevicius'un başarılarını da hissediyorum. Burası büyük bir spor kulübü, burada başarı herkese ait. Birlik olursak, aynı yöne kürek çekersek, başarı gelecektir. Bunu hissediyorum. Basket maçlarında daha iyi hissediyorum, orada taraftarım. Futbolda kulübede değil, locada bile olsam maça odaklanıyorum. Herkes aynı yöne kürek çekiyor. Benim geleceğim önemli değil, önemli olan Fenerbahçe. Bir sene kontratım var ama tek düşüncem Fenerbahçe."

"O FİNALİN BENİM İÇİN YERİ AYRI"

-"2003'te finalde Celtic'i yendiniz, Rangers taraftarı sizi tebrik etti. Bu durum devam ediyor mu?"

Jose Mourinho: "Türkiye'de çok fazla olmuyor, çünkü Türkiye'de İskoç kimseyle karşılaşmadım. Belki bugün veya yarın olabilir. Tatilde olduğum zaman her zaman gelip tebrik ediyorlar. O finalin benim için yeri ayrı, Avrupa'daki ilk finalimdi. İki İskoç kulübüne de saygım sonsuz. Önümüzdeki hafta oraya gideceğimiz için mutluyum."

"İSKOÇYA'DA ÖZEL İNSANLARLA TANIŞTIM"

-"90'ların ortasında, İskoçya'da geçirdiğiniz dönem sizin kariyeriniz için ne kadar önemliydi?"

Jose Mourinho: "İskoçya'da publar anlamında tecrübem kötüydü, ben sadece soda ve limon içerdim. Üniversite diplomamla İskoçya'ya gittim, düşük seviyede futbolcu olarak devam ettim. Teknik direktör kursları benim için çok özeldi. Orada çok özel insanlarla tanıştım ve çok özel şeyler öğrendim. Genç teknik adamlar, ilk adım için nereye gitmeleri gerektiğini sorduğunda, İskoçya'yı öneriyorum."

Jose Mourinho: "Hangi açıklamalarımı söylüyorsunuz bilmiyorum. Buraya gelmeden çok bir şey bilmiyordum. Geldiğimde taraftar için savaşacağımın sözünü verdim ama böyle bir savaş olduğunu tahmin etmemiştim. Burada geçirdiğim zamandan sonra biraz daha fazlasını yapmam gerektiğini fark ettim."

"ŞU AN DEĞİL, BİR İŞİM VAR!"

-"Rangers veya Celtic'te çalışmak ister misiniz?"

Jose Mourinho: "Şu an değil, bir işim var. İşim beni motive diyor. Gelecekte neden olmasın. İnsanlar oranın iki takımlı lig olduğunu söylüyor ama İskoçya'da tutku var. Boş statlarda oynamanın bir anlamı yoktur. Rangers ve Celtic çok büyük takımlar. Celtic'in hocası Brendan Rodgers harika bir teknik adam. Rangers'ın hocasına da saygı duyuyorum."

Jose Mourinho: "Fred bizim için önemli bir eksik olacak. İsmail'in henüz hazır olduğunu düşünmüyorum. Biz bu tarz durumlara karşı asla ağlamadık, her zaman çözüm bulmaya çalıştık. Kimin oynadığının bir önemi yok, ben oyuncularıma güveniyorum"

MOURINHO'DAN OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARINA YANIT

Jose Mourinho: "Okan Buruk ya da Jesus'un ne söylediğiyle ilgfili yorum yapmak durumunda değilim. Bunları bana sormayın, onların ne dediğiyle ilgili cevap verme zorunluluğum yok"