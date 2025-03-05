Fenerbahçe'de transfer harekatı: 2 isim için görüşmeler başladı!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak adına 2 futbolcunun bonservisini almak adına görüşmeler başladığı kaydedildi.

Fenerbahçe'de transfer harekatı: 2 isim için görüşmeler başladı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.03.2025 - 10:59

Süper Lig'de lider Galatasaray ile puan farkını 4'e düşüren Fenerbahçe bir yandan da 2025-26 sezonunun kadro planlamasını yapıyor.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Milan Skriniar ve Filip Kostic'in performansları Fenerbahçe yönetimini şimdiden harekete geçirdi.

KOSTIC İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sola transfer edilen Filip Kostic, performansıyla Mourinho'nun gözüne girdi.

Fenerbahçe, satın alma opsiyonuyla kiraladığı Kostic için Juventus ile görüşmelere başladı.

SKRINIAR İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Opsiyonsuz kiralanan Milan Skriniar için de harekete geçildi.

Fenerbahçe yönetimi, Skriniar için de PSG ile masaya oturup mali şartları zorlayacak.


Etiketler: #Filip Kostic #milan skriniar #fenerbahçe #transfer

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