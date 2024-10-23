Jose Mourinho'dan spor yorumcularına gönderme: 'Gazeteleri okuyacağım, haberleri takip edeceğim'
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında Manchester United'ı konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mourinho, ilk 11 ile ilgili soruya "Gazeteleri okuyacağım, haberleri takip edeceğim. İlk 11 için uzmanlardan tavsiyeler alacağım" yanıtını verdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 3. Hafta maçı öncesi yayıncı kuruluş TRT'ye konuştu.
"Manchester United'ın başında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye kaybetti. Bu kez bizi nasıl bir maç bekliyor?" sorusuna Mourinho, "Fenerbahçe de Manchester'da kaybetti. O sene Manchester United, Avrupa şampiyonu oldu ve ben de teknik direktörüydüm" cevabını verdi.
"GAZETELERİ OKUYACAĞIM"
Jose Mourinho, "O kaybettiğimiz maçta Moussa Sow harika bir gol atmıştı. O gol maçı kazandırmayı hak etmişti" sözleriyle konuşmasını sürdürdü.
"Nasıl bir formasyonla yarın Oosterwolde'nin eksikliğini doldurmaya çalışacaksınız?" sorusuna Mourinho, "Gazeteleri okuyacağım, haberleri takip edeceğim. İlk 11 için uzmanlardan tavsiyeler alacağım" sözleriyle cevap verdi.
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