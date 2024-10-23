Jose Mourinho'dan spor yorumcularına gönderme: 'Gazeteleri okuyacağım, haberleri takip edeceğim'

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında Manchester United'ı konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mourinho, ilk 11 ile ilgili soruya "Gazeteleri okuyacağım, haberleri takip edeceğim. İlk 11 için uzmanlardan tavsiyeler alacağım" yanıtını verdi.

Jose Mourinho'dan spor yorumcularına gönderme: 'Gazeteleri okuyacağım, haberleri takip edeceğim'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2024 - 15:57

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 3. Hafta maçı öncesi yayıncı kuruluş TRT'ye konuştu.

"Manchester United'ın başında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye kaybetti. Bu kez bizi nasıl bir maç bekliyor?" sorusuna Mourinho, "Fenerbahçe de Manchester'da kaybetti. O sene Manchester United, Avrupa şampiyonu oldu ve ben de teknik direktörüydüm" cevabını verdi.

"GAZETELERİ OKUYACAĞIM"

Jose Mourinho, "O kaybettiğimiz maçta Moussa Sow harika bir gol atmıştı. O gol maçı kazandırmayı hak etmişti" sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"Nasıl bir formasyonla yarın Oosterwolde'nin eksikliğini doldurmaya çalışacaksınız?" sorusuna Mourinho, "Gazeteleri okuyacağım, haberleri takip edeceğim. İlk 11 için uzmanlardan tavsiyeler alacağım" sözleriyle cevap verdi.


Etiketler: #jose mourinho #fenerbahçe #manchester united #uefa avrupa ligi

İlgili Haberler

Antony'den Jose Mourinho ve Fenerbahçe açıklaması: 'Kesinlikle efsanevi...'

Antony'den Jose Mourinho ve Fenerbahçe açıklaması: 'Kesinlikle efsanevi...'
Mert Nobre, eski Fenerbahçelilerin hocası oldu!

Mert Nobre, eski Fenerbahçelilerin hocası oldu!
Jose Mourinho'dan sakatlık açıklaması: 'Sezonu kapattı'

Jose Mourinho'dan sakatlık açıklaması: 'Sezonu kapattı'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler