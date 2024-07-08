Papagiannis, Fenerbahçe'den ayrılmasının nedenini açıkladı!

Yayınlanma: 08.07.2024 - 10:38

Güncelleme: 08.07.2024 - 10:41

Fenerbahçe Beko'da forma giyen Georgios Papagiannis, takımdan ayrıldığını ve AS Monaco'ya gittiğini açıkladı.

Yunanistan'ın Hırvatistan'ı mağlup ederek Olimpiyatlar'a adını yazdırdığı maçın ardından konuşan Papagiannis, 19 sayı – 5/8 üçlükle oynadığı maçın ardından, "Nick Calathes saha içi ve saha dışında inanılmaz biri. Kariyerimi Monaco'da sürdürmeye karar vermemin en önemli sebeplerinden biri Nick." dedi.

'NICK CALATHES GÜVEN KAYNAĞIMDI'

Yunan pivot, "Geçtiğimiz yıl Avrupa'da Yunanistan dışında geçirdiğim ilk seneydi. Nick hem saha içinde hem saha dışında güven kaynağımdı. Muhteşem bir insan. Size Yunanistan milli takımına duyduğu sevgiyi bir anlatabilsem… Ben böyle bir şey görmedim. O yaşta bile hala her zaman takıma geleceğini söylüyor. Tarif edemiyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Papagiannis, 11'i ilk 5 olmak üzere Fenerbahçe Beko formasıyla 38 EuroLeague maçına çıktı ve 5.6 sayı, 3 ribuand ortalamalarıyla oynadı.