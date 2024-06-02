Jose Mourinho'nun imza töreninde Aziz Yıldırım tezahüratı!

Yayınlanma: 02.06.2024 - 19:00

Güncelleme: 02.06.2024 - 19:00

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenledi.

AZİZ YILDIRIM TEZAHÜRATI

Ülker Stadyumu'ndaki imza törenine gelen bazı Fenerbahçeli taraftarlar, Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu.

Bir grup taraftar ise bu tezahüratlara tepki gösterdi.