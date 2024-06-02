Kadıköy'de büyük tören... Fenerbahçe'de Jose Mourinho imzayı attı!

Yayınlanma: 02.06.2024 - 18:54

Güncelleme: 02.06.2024 - 19:49

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho için Kadıköy'de imza töreni gerçekleştirdi.

61 yaşındaki Portekizli Jose Mourinho, kendisini 2 yıllığına sarı-lacivertli kulübe bağlayan imzayı attı.

Mourinho ile Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

Jose Mourinho: "Futbol, bir tutkudur. Öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesindeyim"

"GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ SEVGİYİ DERİNDEN HİSSETTİM"

Jose Mourinho: "Normalde hocalar zaferlerden sonra bu sevgiyi görür ama ben bu sevgiyi şimdiden hissediyorum. Şu andan itibaren bende sizin ailenizden biriyim. Bu forma artık benim bir derim, bir kemiğim gibi."

Jose Mourinho: "Öncelikle sevginizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum"

"BU FORMA BENİM TIPKI DERİM, KEMİĞİM GİBİ"

Jose Mourinho: "Adım Fenerbahçe ile geçtiğinden beri göstermiş olduğunuz sevgiyi derinden hissettim"

Jose Mourinho: "Normalde bir teknik adam, elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ama bunun öncesinde bu sevgiyi hissedebiliyorum sizden"

Jose Mourinho: "Bu sevgi bana büyük bir sorumluluk veriyor. Ben de sizin ailenize aitim. Bu forma benim tıpkı derim, kemiğim gibi"

Ali Koç: "Kurulduğumuzdan bu yana, 100 yılın üzerinde maçlarımızı oynadığımız mabedimize, bu tarihi güne hoş geldiniz"

"HOŞ GELDİN MOURİNHO"

Ali Koç: "Mabedimizde ve ekranda bizi seyreden milyonlarca taraftarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün, kulübümüz adına tarihi bir adım atıyoruz. İnşallah Allah sonunu hayırlı getirir."

Ali Koç: "Teknik direktörümüz Mourinho'ya, milyonlarca Fenerbahçeli adına, dünyayı sarsan bu büyüklüğe, bu tarifsiz sevgi ve aidiyete hoş geldin diyorum sayın Mourinho'ya"

Ali Koç: "Mourinho, tartışmasız yaşayan, hayatta olmayan tüm hocalar arasında dünya tarihinin gördüğü belki de, belki de değil, kesinlikle ilk 5 en iyi hocalardan bir tanesi. Şu anda huzurlarınızda. Bizi tercih etmiştir. Kendisine hoş geldin ve hayırlı olsun diyorum"

Ali Koç: "Sadece dün gece, Londra'daki Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı yorumlarla, verdiği cevaplarla hem ülkemizi hem de Fenerbahçemizin, daha memleketimize gelmeden olağanüstü bir tanıtımını yapmıştır ve yapmaya da devam edecektir."

"YAŞA FENERBAHÇE"

Ali Koç: "Dünyada pek çok konuda ama futbol konuştuğumuz için, futbolda önemli profiller bazen saatlerce, günlerce anlatmaya çalıştığınız gerçekleri, bir cümleyle dünyaya duyururlar. İşte hocamız Mourinho, o isimlerden en önemlisidir"

Ali Koç: "Burada bulunan herkesin ve milyonlarca Fenerbahçeli'nin, Fenerbahçe'ye hizmet etmek tek hedefidir ve böyle olmalıdır"

Ali Koç: "Zaten hali hazırda çok kuvvetli kadromuz var. İnşallah hepsini muhafaza edeceğiz, olağanüstü bir teklif gelmediği takdirde. Zaten bu senenin gerçek şampiyonu biziz. Seneye hepimizin arzuladığı şampiyonluk, önümüzdeki şampiyonlukların habercisi olacaktır. Sezonu beklemek hepimiz için zor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Fenerbahçe'nin önü açık olsun, yaşa Fenerbahçe"