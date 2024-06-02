Fenerbahçe'den Mourinho açıklaması: İlk basın toplantısının yeri ve zamanı belli oldu!
Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun yarın saat 14.00'te 1907 tribününde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacağını açıkladı.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun yarın bir basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Jose Mourinho yarın (3 Haziran 2024) saat 14.00’te 1907 tribünününde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak" ifadelerine yer verildi.
Bugün saat 14.50 sıralarında İstanbul'a gelen Mourinho için bu akşam saat 19.00'da bir imza töreni düzenlenecek.
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