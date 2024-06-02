Son Dakika: Jose Mourinho, Fenerbahçe için İstanbul'da

Yayınlanma: 02.06.2024 - 14:51

Güncelleme: 02.06.2024 - 15:06

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho İstanbul'a geldi.

Sabah saatlerinde Londra'dan kalkan Mourinho'yu taşıyan uçak, saat 14.50 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Tecrübeli teknik adamı taşıyan uçakta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve iş insanı Acun Ilıcalı da yer aldı.

Portekizli teknik adam için bu akşam saat 19.00'da Ülker Stadı'nda bir imza töreni düzenlenecek.