Son Dakika: Jose Mourinho, Fenerbahçe için İstanbul'da

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Jose Mourinho, sarı lacivertli kulüp için İstanbul'a geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2024 - 14:51
Son Dakika: Jose Mourinho, Fenerbahçe için İstanbul'da
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho İstanbul'a geldi.

Sabah saatlerinde Londra'dan kalkan Mourinho'yu taşıyan uçak, saat 14.50 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Tecrübeli teknik adamı taşıyan uçakta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve iş insanı Acun Ilıcalı da yer aldı.

Portekizli teknik adam için bu akşam saat 19.00'da Ülker Stadı'nda bir imza töreni düzenlenecek.


fenerbahçe haberleri jose mourinho haberleri imza haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den Mourinho paylaşımı: 'MOU zamanı'

Fenerbahçe'den Mourinho paylaşımı: 'MOU zamanı'
Fenerbahçe'de büyük gün: Jose Mourinho imzaya geliyor!

Fenerbahçe'de büyük gün: Jose Mourinho imzaya geliyor!
Jose Mourinho: 'Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım'

Jose Mourinho: 'Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler