Roma, Frasinone'yi 2-0 mağlup ederek nefes aldı
Serie A'nın 7. haftasında Roma, sahasında Frosinone'yi 2-0 mağlup ederek sezonun ikinci galibiyetini aldı.
Serie A'nın 7. haftasında Roma, sahasında Frosinone'yi ağırladı.
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazanarak iki maç aradan sonra galibiyete uzandı.
Maçın 22. dakikasında Dybala'nın asistiyle Lukaku topu ağlara gönderirken ilk yarı 1-0 tamamlandı. İkinci yarıda da rakibine göz açtırmayan Mourinho'nun öğrencileri, 83'te yine Dybala'nın asisti bu kez Pellegrini'nin golüyle skoru 2-0 yaparak üç puanı kaptı.
Roma'da Milli oyuncumuz Zeki Çelik maçı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonucun ardından Roma iki maç aradan sonra galibiyete uzanarak puanını 8'e çıkardı. Frosinone ise 9 puanda kaldı.
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