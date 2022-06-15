Jose Mourinho'nun Roma'sı Zeki Çelik için yeni teklif yapacak

Serie A ekiplerinden Roma, Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik için yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
15 Haziran 2022 Çarşamba, 14:20
Jose Mourinho'nun Roma'sı Zeki Çelik için yeni teklif yapacak
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sezonu şampiyonlukla tamamlayan Roma'da transfer çalışmaları sürüyor.

Kadrosunu Manchester United'dan ayrılan Nemanja Matic'le güçlendiren başkent ekibi, Lille'den Zeki Çelik ve Benfica'dan Mile Svilar'ı kadrosuna katmak istiyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Roma'nın, Zeki Çelik transferini tamamlayabilmek için Lille daha iyi bir teklif yapacağı belirtildi.

Lille ile 2020/21 sezonunda Fransa Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Zeki Çelik, geçtiğimiz sezon 40 maçta süre alırken 3 gol ve 3 asistle oynadı.


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