Jose Mourinho'nun Victor Osimhen sözleri yeniden gündemde!

Yayınlanma: 03.09.2024 - 09:49

Güncelleme: 03.09.2024 - 10:08

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Victor Osimhen için Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun geçmişte söylediği sözler yeniden gündem oldu. Osimhen'i Drogba'ya benzeten Portekizli çalıştırıcı, Nijeryalı golcü ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Jose Mourinho daha önce yaptığı bir açıklamada, Osimhen'i Didier Drogba'ya benzetmişti.

O dönem adı İngiliz ekipleriyle anılan Osimhen için Mourinho, "Osimhen, Drogba'ya benziyor ama Didier kendini hiç yere atmazdı" ifadelerini kullanmıştı.

"ONU ALIRDIM"

Portekizli hoca ayrıca bu konuya ilişkin, "İtalya'da buna göz yumuyorlar. İngiltere'ye giderse değişmek zorunda" demişti.

Osimhen'i beğendiğini belirten Mourinho ayrıca, "Çok parası olan bir kulüpte olsaydım onu alırdım" diye konuşmuştu.