Jose Sosa'nın eski eşi Carolina Alurralde'nin çocuğu kaçırıldı!

Süper Lig’de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor formaları giyen Jose Sosa'nın, eski eşi Carolina Alurralde’nin iddiası şoke etti. Sosa'nın eski eşi Carolina Alurralde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocuğu Antonia'nın kaçırıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
23 Temmuz 2022 Cumartesi, 16:39
Jose Sosa'nın eski eşi Carolina Alurralde'nin çocuğu kaçırıldı!
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor formaları giyen Arjantinli futbolcu Jose Sosa’nın eski eşi Carolina Alurralde büyük bir şok yaşadı.

Sosa’nın eski eşi Alurralde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çoçuğunun kaçırıldığını duyurdu.

Evine giren hırsızların bakıcıyı oyalayıp çoçuğunu kaçırdığını iddia eden Alurralde, polislere durumu bildirdiğini ifade etti.

 


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