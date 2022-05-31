Jose Sosa, Fenerbahçe'den Ankaragücü'ne doğru

31 Mayıs 2022 Salı, 11:21

Ankaragücü'nden flaş hamleler üst üste geliyor. Fransız Ligi ekibi Paris Saint-Germain'den ayrılacak olan Idrissa Gueye'yi gündemine alarak transferde ses getireceğinin sinyallerini veren sarı-lacivertliler, şimdi de Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa'nın peşine düştü.

Fanatik'in haberine göre, şampiyonluk kutlamalarında camiaya Süper Lig'de de şampiyonluk sözü veren başkan Faruk Koca'nın Jose Sosa ile bizzat görüştüğü ileri sürüldü.

Şu anda tatilde olan Arjantinli yıldızla söz kesen Başkent ekibi imzayı ise tatil sonrası atacak.

FORVET EZE GÜNDEMDE

Ankaragücü'nde golcü çalışmaları da devam ediyor. İki forvetle görüştüklerini açıklayan Faruk Koca, ayrıca Keçiörengücü'nün forveti Eze ile de büyük ölçüde el sıkıştı. İki kulüp arasındaki anlaşmanın ardından bu transferin de resmiyet kazanması bekleniyor.