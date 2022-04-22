Josef, Beşiktaş taraftarına seslendi: 'Çok kötü bir sezon geçiriyoruz ama...'
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Josef de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah beyazlı taraftarlara seslendi. Brezilyalı futbolcu, kötü bir sezon geçirdiklerinin farkında olduğunu dile getirirken taraftardan destek istedi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında 25 Nisan Pazartesi günü saat 20.30’da Vodafone Park’ta Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Siyah beyazlı ekibin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Kasımpaşa karşılaşması öncesi taraftarlara seslendi.
Josef'in açıklamaları şu şekilde:
Hep Beraber ????? pic.twitter.com/RsCqgsXOOU— Souza (@souza5) April 22, 2022
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