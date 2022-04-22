Beşiktaş'da Valerien Ismael, Alex Teixeira'nın üstünü çizdi
Beşiktaş'ta son haftalarda performansı taraftarı memnun etmeyen Alex Teixeira yedek kulübesine dönüyor.
Beşiktaş'ın Fransız çalıştırıcısı Valerien Ismael; Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve GZT Giresunspor maçlarında ilk 11'de bulduğu şansları iyi kullanamayan Brezilyalı futbolcuyu kulübeye çekmeye hazırlanıyor.
Fransız hocanın hücum hattının sol kanadında fazla varlık gösteremeyen Alex Teixeira'nın yerine Kasımpaşa maçında Kevin Nkoudou'ya ilk 11'de görev vermeyi planladığı belirlendi.
Giresunspor deplasmanında süre alamayan Cyle Larin'in ise büyük ihtimalle yine yedek soyunacağı aktarıldı.
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