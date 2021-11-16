Josef de Souza, A Milli Takım formasını giyerek desteğini paylaştı

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, A Milli Takım'ın formasını giyerek paylaşımda bulundu ve Karadağ maçında başarılar diledi.

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2021 Salı, 17:47
Josef de Souza, A Milli Takım formasını giyerek desteğini paylaştı
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A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemelerinde Karadağ ile oynayacağı kritik maç öncesi, Josef de Souza'dan A Milli Takım'a destek geldi.

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Türkiye Milli Takımı forması giyerek yaptığı paylaşımda "Bugün Türk Milli Takımı'na başarılar dilerim. Umuyorum Türk halkına bu sevinci yaşatırsınız" ifadelerini kullandı. 

Josef de Souza'nın A Milli Takım'a destek verdiği paylaşımı şu şekilde:

Milli Takım'ın Karadağ'a konuk olacağı gecede,  Hollanda da Norveç'i konuk edecek. Grupta ikincilik ihtimali bulunan A Milli Takım'ın , alınacak sonuçlara göre Dünya Kupası'na direkt katılma şansı da bulunuyor.


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