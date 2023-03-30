Josef de Souza, resmen Beijing Guoan'da
Çin ekibi Beijing Guoan, Josef de Souza'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Ara transfer döneminde Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Çin Ligi’nden Beijing Guoan ile anlaştı. Beijing Guoan, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, tecrübeli futbolcuyu renklerine bağladığını duyurdu. Çin ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada, Josef’in 5 numaralı formayı giyeceği de ifade edildi.
34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Süper Lig’de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giymişti.
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