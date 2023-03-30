Trabzonspor'da Vitor Hugo ile yollar ayrılıyor

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 11:15

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 11:15

Geçtiğimiz günlerde Ertuğrul Doğan'ın başkanlığa seçildiği Trabzonspor'da ilk ayrılık gerçekleşiyor. Bordo-mavililer Brezilyalı yıldız Vitor Hugo'nun transferi için Brezilya'nın Bahia takımı ile anlaşmaya vardı.



31 yaşındaki savunmacı bordo-mavili takımda 2 Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonlukları yaşadı. Tecrübeli oyuncu Trabzonspor'dan yıllık net 1 milyon 350 bin Euro garanti ücret alıyor.