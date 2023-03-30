Trabzonspor'da Vitor Hugo ile yollar ayrılıyor
Trabzonspor'un yıldızı Vitor Hugo takımdan ayrılıyor. Yıldız oyuncu Brezilya ekiplerinden Bahia ile anlaşmaya vardı.
Geçtiğimiz günlerde Ertuğrul Doğan'ın başkanlığa seçildiği Trabzonspor'da ilk ayrılık gerçekleşiyor. Bordo-mavililer Brezilyalı yıldız Vitor Hugo'nun transferi için Brezilya'nın Bahia takımı ile anlaşmaya vardı.
31 yaşındaki savunmacı bordo-mavili takımda 2 Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonlukları yaşadı. Tecrübeli oyuncu Trabzonspor'dan yıllık net 1 milyon 350 bin Euro garanti ücret alıyor.
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