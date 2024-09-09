Josef de Souza silahlı soyguna uğradı: 'Ayağımdaki terliği bile aldı'

Ülkemizde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir formasını giyen Josef de Souza, ülkesi Brezilya'da silahlı saldırıya uğradı. Yaşadıklarını anlatan Souza, "Hırsızlar ayağımdaki terliği bile aldı" dedi.

Josef de Souza silahlı soyguna uğradı: 'Ayağımdaki terliği bile aldı'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2024 - 09:15

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in eski yıldızı Josef de Souza, silahlı soyguna uğradıklarını duyurdu.

Kariyerini Brezilya'da sürdüren 35 yaşındaki futbolcu, ülkesinde hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Josef de Souza, silahlı haydutların soygununa uğradıklarını açıkladı. Özel eşyaları çalınan Josef de Souza'nın kendisi ve oğlunun durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

"AYAĞIMDAKİ TERLİĞİ BİLE ALDI"

Yaşananlar sonrası telefondan bir video kaydı başlatan Souza, "Hırsızlar ayağımdaki terliği bile aldı. Adamın tüfeği vardı. Arabayı da aldılar. Oğlum ve ben vardık. Oğlumu dışarı çıkarmayı başardım. Şu an iyiyiz" ifadelerini kullandı. 


Etiketler: #josef de souza #Brezilya #silahlı soygun

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