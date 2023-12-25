Josef de Souza, Süper Lig'e geri dönüyor!

Yayınlanma: 25.12.2023 - 21:02

Güncelleme: 25.12.2023 - 21:18

Süper Lig'de kış transfer döneminin ilk transferi gerçekleşmek üzere. Son olarak BJ Guoan forması giyen Josef de Souza, RAMS Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Brezilyalı oyuncu Başakşehir ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Çarşamba günü İstanbul’a gelecek olan 34 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TA OYNADI

Süper Lig kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Josef de Souza, 3 sezon sarı lacivertlilerin formasını giydi. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al Ahli'de top koşturan Brezilyalı, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a imza attı ve yaklaşık 2.5 sezon burada oynadı.

34 yaşındaki oyuncu, Türkiye kariyerinde Süper Lig, Süper Kupa ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.