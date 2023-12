Başakşehir'den Avrupa Süper Ligi kararı!

Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı kararın ardından yeniden gündeme gelen Avrupa Süper Ligi için Türkiye'den ilk açıklama geldi.

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı reddettiğini açıkladı.

İşte Başakşehir'in açıklaması:

"İstanbul Başakşehir FK, Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili olarak verdiği ve hiçbir şekilde sözde Süper Lig projesini desteklemeyen kararı dikkate almaktadır.

İstanbul Başakşehir FK olarak, Avrupa futbolunu tanımlayan değerleri korumak için Avrupalı kulüp arkadaşlarımızla birlikte Avrupa Kulüpler Biriliği aracılığıyla çalışmaya %100 bağlıyız. Bu da ancak Avrupa Kulüpler Biriliği'nin UEFA ile sahip olduğu güçlü ortaklık sayesinde mümkün olacaktır."

Istanbul Basaksehir FK takes note of the judgment delivered by the ECJ on the ESL case, which in no way endorses any so-called Super League project. As Istanbul Basaksehir FK, we remain 100% committed to working through ECA alongside our fellow European clubs to uphold the values… https://t.co/GZMuZIbi1W