Josef de Souza: Zor günler geçiriyorum...

26 Şubat 2022 Cumartesi, 22:48

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda zor günler geçirdiğini söyledi.

3-2 kazanılan Sivasspor maçına 57. dakikada Necip Uysal'ın yerine dahil olan Josef, karşılaşma sonunda sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Josef paylaşımında, "Zor günler geçiriyorum, benim ve ailem için dualarınızı eksik etmeyin. Her şeyin düzeleceğine dair Tanrı'ya inancım sonsuz" dedi.

Josef de Souza'nın ağrılarının olmasının yanı sıra, dayısının da yoğun bakımda olduğu öğrenildi.