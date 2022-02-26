Josef de Souza: Zor günler geçiriyorum...
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, Sivasspor galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak zor günler geçirdiğini söyledi.
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda zor günler geçirdiğini söyledi.
3-2 kazanılan Sivasspor maçına 57. dakikada Necip Uysal'ın yerine dahil olan Josef, karşılaşma sonunda sosyal medyadan paylaşım yaptı.
Josef paylaşımında, "Zor günler geçiriyorum, benim ve ailem için dualarınızı eksik etmeyin. Her şeyin düzeleceğine dair Tanrı'ya inancım sonsuz" dedi.
Josef de Souza'nın ağrılarının olmasının yanı sıra, dayısının da yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
İlgili Haberler
- Osman Korkmazel: Sivasspor vurgunu, Rıza hocanın ilk göz ağrısı Beşiktaş’tan yedi
- Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu
- Urla Belediyespor’da Koç Hakan Yiğit ile oyuncu Caitlin Jenkins arasında arbede yaşandı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
En Çok Okunan Haberler
- Ruslar kendilerini vurdu
- Şentop, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
- Abramovich, Chelsea yönetimini devretti!
- Azerbaycan’dan Ukrayna’ya yakıt desteği
- Küresel çatlamanın ortasında
- Josef üzdü: Ben ve ailem için dua edin
- Evinin önünde dolaşıyor diye kediyi vurdu!
- Ukraynalı Zinchenko gözyaşlarına boğuldu!
- Kılıçdaroğlu'ndan enerji krizi uyarısı
- Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde yeni gelişme