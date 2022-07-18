Josef de Souza'dan sakatlık mesajı: Daha güçlü döneceğim
Menisküs yırtığı saptanan Josef de Souza 20 Temmuz günü ameliyat edilecek. Üzücü haberin ardından sosyal medyada paylaşımda bulunan Beşiktaşlı yıldız, daha güçlü döneceğini söyledi.
Beşiktaş forması giyen Josef de Souza, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle artroskopik menisküs cerrahisi işlemi yapılacağı açıklandı.
Siyah-beyazlıların Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olacak. Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Avusturya kampında oyuncumuz Josef de Souza’nın, sağ dizinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan MR görüntülemesinde sağ diz lateral menisküs yırtığı saptanmış ve konservatif tedaviye başlanmıştır. Ancak oyuncumuzun dizindeki reaksiyonun konservatif tedaviye yanıt vermediği değerlendirilmiş olup 20.07.2022 tarihinde artroskopik menisküs cerrahisi işlemi yapılmasına karar verilmiştir" denildi.
"DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM"
33 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü aktardı.
Josef de Souza'nın paylaşımı şu şekilde:
"Her savaşı kazanamayız ama kazanamamamız kaybettiğimiz anlamına da gelmez. Bu ameliyatı olmak zorunda kalmamak için çok savaştım ama maalesef bazen işler bizim kontrolümüzde olmuyor. Ancak her zaman başlangıçlar değil; sonlar önemlidir. Eminim ki bu sezonu her zaman olduğu gibi güçlü ve sağlam bir şekilde bitireceğim.
Tekrar güçlü olmanın verdiği onurla yapmayı en çok sevdiğim şey olan futbol oynamaya devam edeceğim. Doktorlarımıza ve sağlık ekibimize ameliyat olmadan iyileşmem için gösterdikleri çaba için teşekkür ediyorum ama maalesef ameliyat olmak zorundayım. Artık önümüze bakma zamanı. Çok kısa süre içinde daha güçlü döneceğim!"
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