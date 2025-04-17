Josef de Souza'dan Türkiye kararı!
Daha önce Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'de forma giymiş olan Josef de Souza'nın tekrar Türkiye'ye transfer olmak istediği iddia edildi.
Brezilya'da CR Vasco da Gama'da forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef de Souza'nın Türkiye'ye transfer olmak istediği iddia edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre, Brezilyalı futbolcu teklif alması halinde Temmuz ayında Türkiye'ye dönmeyi ve futbol hayatına burada devam etmeyi düşünüyor.
36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon Vasco de Gama formasıyla 3 karşılaşmada da forma giydi ve 270 dakika süre aldı.
Souza, Türkiye'de Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Başakşehir'de de forma giymişti.
Etiketler: #josef de souza #transfer #süper lig
Spor Haberleri
- Menajer Georga Gardi'den flaş Milan Skriniar itirafı!
- Carlo Ancelotti'den geleceği hakkında flaş açıklama!
- Hakan Çalhanoğlu: 'Bu yola devam edersek başarırız'
- Josef de Souza'dan Türkiye kararı!
- Arda Güler'in üzgün görüntüsü dikkat çekti!
- İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri!
- Arsenal, Real Madrid deplasmanında galibiyetle turladı!
- Newcastle, Crystal Palace'ı evinde 5'ledi!
- Inter, Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi!
- Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda 14 madalya
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK'den 'olağanüstü kurultay' kararı
- Armağan Çağlayan: 'Ülkece Çatalca Müftüsü mü olduk?'
- Önder'in sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme
- Meclis’te AYM'nin Can Atalay kararı okundu
- Kütahyalı hakkında resen soruşturma başlatıldı
- CHP, bir kurultay daha yapacak!
- Tarkan'ın anne acısı
- Özel, Devlet Bahçeli'ye seslendi
- 'Bu haberi bir muhalif yapsaydı...'
- 6 araştırma şirketinin anketinde çarpıcı sonuç!