Josef de Souza'dan Türkiye kararı!

Daha önce Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'de forma giymiş olan Josef de Souza'nın tekrar Türkiye'ye transfer olmak istediği iddia edildi.

Josef de Souza'dan Türkiye kararı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.04.2025 - 09:29

Brezilya'da CR Vasco da Gama'da forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef de Souza'nın Türkiye'ye transfer olmak istediği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Brezilyalı futbolcu teklif alması halinde Temmuz ayında Türkiye'ye dönmeyi ve futbol hayatına burada devam etmeyi düşünüyor.

36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon Vasco de Gama formasıyla 3 karşılaşmada da forma giydi ve 270 dakika süre aldı.

Souza, Türkiye'de Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Başakşehir'de de forma giymişti. 


Etiketler: #josef de souza #transfer #süper lig

İlgili Haberler

Eski Beşiktaş yöneticisi Metin Keçeli, yumruklu saldırıyı Cumhuriyet’e değerlendirdi: ‘Arat’ı uyarmıştım’

Eski Beşiktaş yöneticisi Metin Keçeli, yumruklu saldırıyı Cumhuriyet’e değerlendirdi: ‘Arat’ı uyarmıştım’
Hasan Arat'a yumruk atılmıştı: Beşiktaş'tan saldırıya ilişkin resmi açıklama!

Hasan Arat'a yumruk atılmıştı: Beşiktaş'tan saldırıya ilişkin resmi açıklama!
Eski Beşiktaşlıdan transfer itirafı: 'Onlara oyuncu öneriyordum'

Eski Beşiktaşlıdan transfer itirafı: 'Onlara oyuncu öneriyordum'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler