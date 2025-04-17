Josef de Souza'dan Türkiye kararı!

Yayınlanma: 17.04.2025 - 09:29

Güncelleme: 17.04.2025 - 09:29

Brezilya'da CR Vasco da Gama'da forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef de Souza'nın Türkiye'ye transfer olmak istediği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Brezilyalı futbolcu teklif alması halinde Temmuz ayında Türkiye'ye dönmeyi ve futbol hayatına burada devam etmeyi düşünüyor.

36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon Vasco de Gama formasıyla 3 karşılaşmada da forma giydi ve 270 dakika süre aldı.

Souza, Türkiye'de Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Başakşehir'de de forma giymişti.